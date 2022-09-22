Назван срок окончания работ на Большой кольцевой линии метро

Срок окончания основных работ на БКЛ в Москве назвал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«В этом году мы закончим все основные работы на Большой кольцевой линии метро. Это означает, что появляется возможность присоединения новых радиальных направлений. В первую очередь это Рублево-Архангельская, Бирюлевская и Троицкая ветки метро», — заявил градоначальник. Он уточнил, что Троицкая линия находится в активной стадии строительства, а Бирюлевская — на стадии проектирования.

«На Рублево-Архангельской завершили проходку первого тоннеля от "Звенигородской" до "Народного Ополчения". Этими станциями каждый день будут пользоваться от 30 до 50 тысяч пассажиров», — рассказал мэр.

Собянин подчеркнул, что Рублево-Архангельская линия — очень важное направление, которого ждут около 700 тысяч человек. Благодаря ее появлению разгрузятся параллельные ветки метро. Протяженность новой ветки — около 21 километра, на ней десять станций. «Предстоит масштабная работа, нужная для города и для пригородов Москвы», — заключил мэр.

Ранее Собянин раскрыл план развития трех районов на юге столицы вдоль Варшавского шоссе. Речь шла о Северном, Центральном и Южном Чертанове, в которых проживает порядка 380 тысяч горожан.