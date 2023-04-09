Собянин назвал срок открытия новой автодороги в Москве

Срок открытия новой автодороги в ТиНАО назвал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он пообещал открыть новую трассу в 2024 году.

По словам градоначальника, участок дороги от улицы Южная в Щербинке до Залинейного переулка в поселении Рязановское будет четырехполосным. Благодаря этому выезжать на Варшавское шоссе и добираться до платформы Остафьево МЦД-2 станет удобнее.

«Южную улицу и Залинейный переулок мы расширим: будет по две полосы в каждом направлении. Залинейный переулок продлим до Варшавки — там построим съезд на трассу. Около станции Остафьево сделаем разворотное кольцо для городского транспорта», — разъяснил Собянин.

Мэр добавил, что проект также включает строительство пешеходного тротуара с велосипедной дорожкой и установку уличного освещения.

Ранее Собянин рассказал о подготовке столичных мотоспасателей к летнему сезону.