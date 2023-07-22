Назван срок открытия трех новых станций метро в Москве

Срок открытия трех новых станций салатовой линии метро в своем Telegram-канале назвал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, воспользоваться новыми станциями «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» на новом участке Люблинско-Дмитровской линии пассажиры смогут уже этой осенью.

В настоящий момент на станции «Яхромская» закончен монтаж панно, которое соорудили в честь 800-летия Москвы. Размеры масштабной композиции составляют 160х5 метров.

Ранее стала известна степень готовности строящейся станции «Аэропорт Внуково».