16:41, 22 июля 2023
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Назван срок открытия трех новых станций метро в Москве
Мэр Собянин: три новые станции «салатовой» линии метро откроются в Москве осенью.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Срок открытия трех новых станций салатовой линии метро в своем Telegram-канале назвал мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, воспользоваться новыми станциями «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» на новом участке Люблинско-Дмитровской линии пассажиры смогут уже этой осенью.
В настоящий момент на станции «Яхромская» закончен монтаж панно, которое соорудили в честь 800-летия Москвы. Размеры масштабной композиции составляют 160х5 метров.
Ранее стала известна степень готовности строящейся станции «Аэропорт Внуково».