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19:18, 24 ноября 2022
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Назван средний срок продажи квартиры в Москве

Назван средний срок продажи квартиры в Москве
Фото: Александр Казаков/Коммерсантъ

Средний срок продажи квартиры в Москве назвали «Известиям» аналитики федеральной компании «Этажи».

По данным специалистов, жилье в Москве продается в среднем за 107 дней. При этом в рейтинге крупных городов России по средней скорости продажи вторичного жилья столица заняла шестое место.

Первую пятерку составили Воронеж, Уфа, Краснодар, Санкт-Петербург и Челябинск, где квартиры покупают за срок от 95 до 105 дней. Замкнули десятку лидеров Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск и Казань.

Ранее были названы самые популярные у покупателей квартиры в Москве. Таковыми стали «однушки» — на них пришлось 38 процентов от общего числа сделок.

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