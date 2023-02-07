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14:43, 07 февраля 2023
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Собянин назвал срок создания платформы электромобилей «Москвич»

Собянин назвал срок создания платформы электромобилей «Москвич»
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

О создании платформы электромобилей на заводе «Москвич» стало известно на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с президентом России Владимиром Путиным, передают РИА Новости. Пр словам главы города, это произойдет через два года.

«Мы, несмотря на попытки заблокировать производство автомашин в Москве, возобновили производство "Москвича" на базе бывшего производства Renault и планируем за два года сделать собственную российскую платформу электромобилей», — сообщил градоначальник.

В ходе встречи с главой государства Собянин также подчеркнул, что в ближайшее время начнется выпуск автомобилей, большая часть комплектующих которых будут отечественного производства.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что строительство Большой кольцевой линии метро (БКЛ) в Москве полностью завершено.

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