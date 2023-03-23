15:38, 23 марта 2023
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Определен срок окончательного стаивания снега в Москве и области
Синоптик Вильфанд спрогнозировал сход снега в Москве и области в первой декаде апреля.
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
Срок окончательного стаивания снега в Москве и области определил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик спрогнозировал сход снежного покрова в столице и Подмосковье в первой декаде апреля. При этом он отметил, что на затененных участках, например, в лесах, снег исчезнет только ближе к середине месяца.
По словам Вильфанда, снег отражает солнечные лучи, а значит, почва не прогревается и не передает тепло. В связи с этим температура на улице на три-пять градусов ниже, чем могла бы быть без снежного покрова.
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