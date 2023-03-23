Определен срок окончательного стаивания снега в Москве и области

Срок окончательного стаивания снега в Москве и области определил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик спрогнозировал сход снежного покрова в столице и Подмосковье в первой декаде апреля. При этом он отметил, что на затененных участках, например, в лесах, снег исчезнет только ближе к середине месяца.

По словам Вильфанда, снег отражает солнечные лучи, а значит, почва не прогревается и не передает тепло. В связи с этим температура на улице на три-пять градусов ниже, чем могла бы быть без снежного покрова.

Ранее стало известно о первом признаке весеннего сценария погоды.