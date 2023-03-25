Назван срок почти полного таяния снега в столичном регионе

Срок почти полного таяния снега в столичном регионе назвал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень велика вероятность, что к началу следующей недели где-то высота снега будет минимальной, а где-то его вообще не будет», — заявил метеоролог.

При этом ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в личном Telegram-канале сообщил, что в Москве с начала недели высота снежного покрова уменьшилась на 16 сантиметров. В субботу утром, 25 марта, высота снега составила всего 9 сантиметров, тогда как норма на этот день — 22 сантиметра.

По словам синоптика, впереди еще четыре теплых дня, некоторые из которых с дождями, а значит, сход снежного покрова в городе произойдет раньше средней многолетней даты, которая в XXI веке приходится на 6 апреля.

Ранее москвичей предупредили о похолодании в конце марта.