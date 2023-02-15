Назван срок «жизни» некоторых картин на стенах московских домов
Срок «жизни» некоторых картин на стенах московских домов назвал в беседе с «Мослентой» художник Никас Сафронов. Он отметил, что на «Мосфильме» есть улицы Тарковского, Гайдая, Дунаевского и Бондарчука, на которых появляются портреты для придания проекту целостности.
«Когда мы их создавали, появилась технология — фреска, которая не стирается. Краски из баллончиков держатся года два-три, а фреска может держаться целый век. При этом она сохраняет здание, саму штукатурку. Техника уникальная», — сказал Сафронов.
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По словам собеседника «Мосленты», даже если фрески закрасят, стерев ацетоном свежий слой краски, можно восстановить изначальную картину. Такое долговечное нанесение изображений придумали создатели стрит-арт в Санкт-Петербурге, во главе с художником Олегом Лукьяновым.
Ранее в сети вспомнили исчезнувшую из московского ресторана фреску со Сталиным. Элитное заведение советских времен оформляли художники и декораторы из столицы Китая.