Названы сроки гарантии на автомобили «Москвич»

Сроки гарантии на автомобили «Москвич» в беседе с РИА Новости назвал генеральный директор предприятия Дмитрий Пронин. По его словам, это три года.

Пронин уточнил, что гарантия на три года или пробег в 100 тысяч километров распространяется на кроссоверы «Москвич 3» и электромобили «Москвич 3е».

В интервью с журналистами он также напомнил, что стоимость автомобиля «Москвич 3» начинается от 1,9 миллиона рублей, «Москвич 3е» — от 3,5 миллиона рублей. Старт продаж новых экземпляров «Москвич 6» запланирован на сентябрь текущего года.

Ранее было названо количество проданных в марте автомобилей «Москвич 3».