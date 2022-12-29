Роспотребнадзор напомнил сроки годности салатов

Сроки годности салатов напомнил Роспотребнадзор. В ведомстве уточнили, что многокомпонентные закуски — благоприятная питательная среда для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые способны продуцировать токсины.

«Салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки можно хранить только шесть часов. Блюда с морепродуктами без заправки безопасны в течение 12 часов. По 18 часов, а после заправки по 12 часов, можно хранить салаты из сырых овощей или фруктов; из вареных овощей; с добавлением мяса, птицы, копченостей. Салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей пригодны до 36 часов», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол. Также не следует оставлять заправленный салат на всю ночь на новогоднем столе, целесообразно убрать его в холодильник.

Ранее известный шеф-повар объяснил необходимость майонеза на новогоднем столе. По его словам, это стало традицией, которую уже невозможно отменить.