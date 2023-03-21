Названы сроки полного схода снега в Москве

Сроки полного схода снежного покрова в Москве были названы на портале центра погоды «Фобос». По прогнозам синоптиков, снег в столице растает в первых числах апреля.

Метеорологи рассказали, что сугробы растают на несколько дней раньше средней многолетней даты XXI века, это случится из-за мощного потепления в центральной России. Так, уровень снега сейчас с каждым днем уменьшается на один сантиметр, а в настоящий момент составляет 24 сантиметра, чуть ниже усредненной нормы в 29 сантиметров.

Плюсовая температура и весенние дожди должны уменьшить снежный покров в столице в концу текущей недели еще на 6-11 сантиметров.

Ранее в Москве вновь продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.