Собянин назвал сроки появления новых школ и детских садов в Москве

Сроки появления новых школ и детских садов в ТиНАО назвал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он пообещал, что к концу 2023 года за счет внебюджетных источников финансирования в Новой Москве будет построено еще 8 школ и 14 детских садов, которые дадут тысячи новых мест для детей.

«С ростом населения ТиНАО, а это в основном молодые семьи, увеличивается потребность в детских садах и школах. Поэтому нам важно, чтобы вместе с комфортным жильем возводились и социальные объекты. Город внимательно следит за выполнением этих обязательств застройщиками», — заявил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что новые учреждения будут экологичными, они будут соответствовать всем требованиям безопасности.

В 2024 году увеличение числа детских садов и школ продолжится, в одном только поселении Сосенское запланировано строительство восьми детских садов на 1740 мест. Здания оснастят всем необходимым оборудованием, отметил мэр.

«Здесь будут помещения для обучения, игр и отдыха, медицинские и методические кабинеты, физкультурный и музыкальный залы, пищеблок», — рассказал он.

Ранее Собянин рассказал о развитии студенческого квартала в Москве. Он заявил о благоустройстве территории у Бауманского университета.