Убийцы семьи из трех человек получили сроки в Подмосковье

К длительным срокам лишения свободы приговорил в четверг, 13 апреля, приговорил суд трех жителей Подмосковья за убийство семьи из трех человек и поджог их дома, сообщает Прокуратура Московской области.

По данным обвинения, подтвержденным ы суде, в ночь на 3 декабря 2020 года в СНТ «Зеленый огонек - 2» деревни Зубово Волоколамского городского округа Андрей Лагутенков из-за конфликта поджог дом соседей по участку.

В тот же день Лагутенков и его приятели Илья Боярышев и Николай Кочинов расстреляли автомобиль, в котором находились хозяева сгоревшего дома — семейная чета и их 16-летняя дочь. Они погибли на месте. Тела и автомобиль преступники сожгли.

В итоге по обвинению в убийстве и пособничестве в нем, в уничтожении чужого имущества, незаконном обороте оружия и угоне Лагутенков получил пожизненный срок, а Боярышев и Кочин приговорены Московским областным судом к 22 и 20 годам заключения соответственно. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Москве суд вынес приговор по резонансному делу об избиении двух мужчин при ребенке. Трое обвиняемых получили сроки от 3,5 до 4 лет заключения в колонии строгого режима.