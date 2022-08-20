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Москвичам спрогнозировали жару в последнюю неделю лета

Москвичам спрогнозировали жару в последнюю неделю лета
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

В последнюю неделю лета в Москве ожидается жаркая погода с отметкой выше 30 градусов тепла. Такой прогноз в беседе с «Вечерней Москвой» дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Температурные показатели начиная с середины последней недели августа перевалят за 30 градусов. И воздух прогреется до 32–33 градусов тепла вплоть до выходных», — сообщил специалист.

Он уточнил, что в начале недели температура воздуха достигнет 29-30 градусов тепла, а со среды столбики термометра поднимутся до 32-33 градусов — такая погода будет держаться в городе вплоть до выходных.

Ранее в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с высоким риском пожаров.

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