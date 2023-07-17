Стадо кабанов у жилого дома в Подмосковье попало на видео

На кадрах более десяти особей разного размера пробежались по парковке во дворе. «Целое семейство идет по своим кабаньим делишкам», — прокомментировали увиденное в группе. Ролик набрал десятки положительных реакций пользователей сети.

Ранее в лесу под Серпуховом кабаны загнали грибников на дерево.