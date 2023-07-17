20:54, 17 июля 2023
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Стадо кабанов у жилого дома в Подмосковье попало на видео
Стадо кабанов пробежалось по парковке у жилого дома в Дубровицах.
У жилого дома в подмосковных Дубровицах заметили стадо кабанов. Ролик с животными опубликовал Telegram-канал «Москва сегодня».
На кадрах более десяти особей разного размера пробежались по парковке во дворе. «Целое семейство идет по своим кабаньим делишкам», — прокомментировали увиденное в группе. Ролик набрал десятки положительных реакций пользователей сети.
Ранее в лесу под Серпуховом кабаны загнали грибников на дерево.