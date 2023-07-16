В Подмосковье стая кабанов загнала грибников на дерево и попала на видео

На кадрах видно, что сначала к группе грибников подошел один кабан, но вскоре он вернулся с целым стадом. «Они сейчас сожрут нас тут», — заявила автор ролика. Однако через какое-то время животные потеряли интерес к людям и убежали в лес.

Ранее москвичам перечислили правила поведения при встрече с дикими лисами и кабанами. Специалист «Мосприроды» Светлана Подвинцева посоветовала не смотреть им в глаза, не поворачиваться спиной и не убегать.