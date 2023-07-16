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16:22, 16 июля 2023
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В Подмосковье стая кабанов загнала грибников на дерево и попала на видео

Стая кабанов загнала грибников на дерево в лесу под Серпуховом.

В Подмосковье стая кабанов загнала грибников на дерево и попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Подмосква»

В лесу под Серпуховом стая кабанов загнала грибников на дерево. Видео, снятое одной из участниц инцидента, опубликовал Telegram-канал «Подмосква».

На кадрах видно, что сначала к группе грибников подошел один кабан, но вскоре он вернулся с целым стадом. «Они сейчас сожрут нас тут», — заявила автор ролика. Однако через какое-то время животные потеряли интерес к людям и убежали в лес.

Ранее москвичам перечислили правила поведения при встрече с дикими лисами и кабанами. Специалист «Мосприроды» Светлана Подвинцева посоветовала не смотреть им в глаза, не поворачиваться спиной и не убегать.