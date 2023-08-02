Стала известна причина популярности хендмейда в Москве

Популярность хендмейду в Москве принесла уникальность товаров сообщила «Мосленте» директор фонда «Артист» Ольга Каталина.

«Сам по себе хендмейд стал популярным не сегодня и далеко не вчера. Сейчас мы живем в период индивидуальности. Нам давно уже не хочется носить одни и те же брендовые вещи, пусть и модные. Мы постоянно ищем что-то по-настоящему свое, уникальное», — сказала она.

По словам Каталиной, людям важно, чтобы вещь, которую они приобретают, соответствовала их собственным ценностям, была близка им по духу. К тому же работы отличаются высоким качеством.

Кроме того, вещи, которые создаются своими руками, несут в себе частичку авторов, их теплоты, доброты, творчества и красоты. Передавая такую вещь другому, они передают и это ощущение тепла, некоего единства, отметила собеседница «Мосленты».

Ранее были раскрыты подробности появления маркетов хендмейда в Москве.