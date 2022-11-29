Стали известны бренды российских магазинов на месте H&M

На месте завершающей свою работу в России розничной торговой сети H&M откроются магазины российских брендов. Об этом стало известно ТАСС из разговора с директором, руководителем направления аренды торговых помещений CORE.XP Надеждой Цветковой.

«Площадки H&M активно занимают бренды российской Melon Fashion Group (МФГ), российский бренд женской одежды и аксессуаров Lime, сеть мультибрендовых магазинов модной одежды и аксессуаров "Снежная королева", а также турецкий фешен-бренд Koton и другие», — сообщила собеседница.

По словам Цветковой, на месте магазинов шведского бренда откроются также отечественные магазины Zarina и Befree.

Ранее сообщалось, что все магазины H&M в Москве закроются в конце ноября.