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10:32, 29 ноября 2022
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Стали известны бренды российских магазинов на месте H&M

Стали известны бренды российских магазинов на месте H&M
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

На месте завершающей свою работу в России розничной торговой сети H&M откроются магазины российских брендов. Об этом стало известно ТАСС из разговора с директором, руководителем направления аренды торговых помещений CORE.XP Надеждой Цветковой.

«Площадки H&M активно занимают бренды российской Melon Fashion Group (МФГ), российский бренд женской одежды и аксессуаров Lime, сеть мультибрендовых магазинов модной одежды и аксессуаров "Снежная королева", а также турецкий фешен-бренд Koton и другие», — сообщила собеседница.

По словам Цветковой, на месте магазинов шведского бренда откроются также отечественные магазины Zarina и Befree.

Ранее сообщалось, что все магазины H&M в Москве закроются в конце ноября.

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