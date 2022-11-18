13:31, 18 ноября 2022
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Названа дата закрытия магазина H&M в центре Москвы
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Магазин H&M в центре Москвы закроется в конце ноября, сообщают «Известия».
«Флагманский магазин H&M на Пушкинской площади в Москве закроется 30 ноября», — называет издание точную дату.
По данным «Известий», об этом сказано в объявлении в самом магазине. В пятницу, 18 ноября, на большей части торгового помещения уже отсутствует товар, пишет издание.
Ранее были названы сроки закрытия магазинов Marks & Spencer в России. По данным РИА Новости магазины британского ретейлера завершат свою работу до конца года.