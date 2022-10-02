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10:07, 02 октября 2022
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Стали известны подробности о наезде автомобиля на двух человек в Москве

Стали известны подробности о наезде автомобиля на двух человек в Москве
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В деле о наезде автомобиля Land Cruiser на двух пешеходов на Дмитровский шоссе в Москве, произошедшем в субботу, 1 октября, появились подробности. По данным Telegram-канала Mash, пострадавших госпитализировали с переломом таза и ушибом головного мозга.

«Водителем Land Cruiser 100 оказался глава ОМВД по Савеловскому району Москвы, а машина оказалась служебной», — сообщает Mash.

На данный момент пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Стало известно, что у 29-летнего мужчины раздроблен тазобедренный сустав, повреждены внутренние органы и диагностировано сотрясение мозга. О состоянии второго сбитого пешехода ничего неизвестно.

Ранее машина скорой помощи наехала на школьницу на пешеходном переходе в Москве.

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