Стали известны подробности о наезде автомобиля на двух человек в Москве

В деле о наезде автомобиля Land Cruiser на двух пешеходов на Дмитровский шоссе в Москве, произошедшем в субботу, 1 октября, появились подробности. По данным Telegram-канала Mash, пострадавших госпитализировали с переломом таза и ушибом головного мозга.

«Водителем Land Cruiser 100 оказался глава ОМВД по Савеловскому району Москвы, а машина оказалась служебной», — сообщает Mash.

На данный момент пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Стало известно, что у 29-летнего мужчины раздроблен тазобедренный сустав, повреждены внутренние органы и диагностировано сотрясение мозга. О состоянии второго сбитого пешехода ничего неизвестно.

Ранее машина скорой помощи наехала на школьницу на пешеходном переходе в Москве.