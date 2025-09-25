Стало известно число пассажирских остановок ВСМ Москва — Петербург

На первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург предусмотрено 14 пассажирских остановок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр магистрали.

Отмечается, что запланированы следующие остановки: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург главный.

В сентябре 2024 года вице-премьер России Виталий Савельев заявил, что проезд по ВСМ Москва — Санкт-Петерубург будет стоить до 10 тысяч рублей.