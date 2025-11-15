Стало известно о погоде зимой

О погоде зимой 2025-2026 рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Если сравнивать, обычно такое сравнение проводится с предшествующим зимним периодом 2024−2025 года, то нынешняя зима оказывается заметно более холодной, чем в прошлом году. В прошлом году, если помните, была очень теплая зима», — сказал синоптик.

При этом, по данным Вильфанда, предстоящий сезон не будет холодным. Ожидается температура около или выше нормы.

