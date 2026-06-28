Стало известно о состоянии сбитого в Подмосковье лисенка

На обочине дороги в Подмосковье был найден сбитый с множественными серьезными переломами лисенок. Специалисты Парка львов «Земля прайда» провели малышу сложную операцию и «собрали» все переломы. О состоянии лисенка парк рассказал в своем Telegram-канале.

Перед операцией ветеринары стабилизировали состояние малыша. Сама операция прошла успешно: были установлены современные фиксирующие пластины, которые держат поломанную кость в одном положении.

А самый сложный перелом пришлось зафиксировать аппаратом внешней фиксации.

Теперь рыжего малыша ждет долгое лечение и реабилитация.

«Мы очень надеемся, что лисенок ни на каком этапе не сдастся и будет продолжать бороться за жизнь», — добавили в парке.

Ранее в Москве участились случаи выхода хищных животных в город. Специалисты объяснили, почему так происходит.