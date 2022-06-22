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Стало известно о судьбе МЕГИ после закрытия IKEA

Стало известно о судьбе МЕГИ после закрытия IKEA
Фото: Матыцин Валерий / ТАСС

Торговые центры МЕГА продолжат работать в Москве после закрытия основных магазинов IKEA в России. Об этом «Мосленте» рассказали в пресс-службе компании.

«Торговые центры МЕГА продолжат работать и предоставлять доступ потребителям к необходимым товарам. "Химки Бизнес Парк" также продолжит работу», — сообщили представители IKEA.

Там также добавили, что розничный бизнес IKEA в России пока остается на паузе. «Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников», — рассказали представители IKEA.

В компании подтвердили готовящуюся распродажу сотрудникам и клиентам товаров для дома, оставшихся на складах, однако дату пока не назвали. «Сроки проведения будут анонсированы на сайте», — сообщила пресс-служба.

Ранее в обновленной сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», открывшейся в середине июня под новым брендом «Вкусно — и точка», предложили трудоустройство сотрудникам IKEA.

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