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15:09, 16 февраля 2023
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Стало известно о дальнейшей судьбе заводов IKEA в России

Стало известно о дальнейшей судьбе заводов IKEA в России
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

О дальнейшей судьбе трех заводов IKEA в России рассказал «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Стало известно об одобрении правительством России сделки по их продаже.

«Покупателями стали два крупных отечественных производителя мебели — компания «Слотекс» и изготовитель пиломатериалов «Лузалес». Оставленные IKEA мощности продолжат функционировать в стране, продукцию этих предприятий начнут реализовывать в отечественных розничных сетях», — пишет издание.

По словам Евтухова, такая мера позволит производствам работать и развиваться, а также сохранить рабочие места. Сделку российская и шведская стороны планируют закрыть в первом полугодии текущего года. При этом ее сумма и параметры не раскрываются.

Ранее были названы самые популярные у россиян товары ушедшего бренда IKEA. Покупатели чаще всего приобретают посуду, текстиль и детские игрушки из IKEA.

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