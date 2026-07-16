Станцию «Петровско-Разумовская» МЦД-3 закрыли из-за строительства ВСМ

Поезда третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) с 15 июля временно прекратили останавливаться на станции «Петровско-Разумовская». Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Специалисты приступили к укладке новой путевой инфраструктуры для ВСМ на участке, где находится станция. Пути, по которым ходят поезда МЦД-3, необходимо перенести, а платформы и другую пассажирскую инфраструктуру — демонтировать, чтобы в будущем построить новую.

Как уточнили в дептрансе, выполнить строительные работы без влияния на привычное движение невозможно. На период строительства возведена временная инфраструктура. О дате возобновления остановки поездов D3 на станции «Петровско-Разумовская» сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы продолжается строительство финального участка Московского скоростного диаметра (МСД). Он проходит вдоль Каспийской от Кантемировской улицы до путей Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД).