Стартовал прием заявок на «Московскую студенческую весну»

В Москве стартовал новый сезон фестиваля «Московская студенческая весна». В рамках мероприятия учащихся университетов и колледжей приглашают подготовить творческие проекты, об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, говорится на портале mos.ru.

Она отметила, что конкурсная программа охватывает больше 10 направлений. От танцев и моды до вокального и сценического искусства. Регистрация продлится до 15 марта 2026 год.

«Ежегодно фестиваль дает возможность молодежи показать свои таланты сверстникам и экспертам. Победители получат призы и право представить столицу на национальном уровне — в рамках «Российской студенческой весны», — подчеркнула заммэра.

Так, участники конкурса могут представить собственную коллекцию одежды или арт-проект, а также выступить на сцене с театральной постановкой. Отборочный тур проведут более чем в 70 московских университетах и колледжах. По его результатам участники перейдут на городской этап. В мае на гала-концерте будут объявлены лауреаты фестиваля.

