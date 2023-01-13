Старый Новый год начал терять популярность среди россиян

Старый Новый год, неофициальный праздник начала года по юлианскому календарю, который отмечается в России в ночь с 13 на 14 января, начал терять популярность. Об этом свидетельствуют данные опроса Superjob.ru, в котором приняло участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

«Отмечать старый Новый год в этом году собирается каждый четвертый россиянин (25 процентов). Это на два процента больше, чем год назад (дата выпала на пятницу), однако в целом популярность этого праздника снижается: если в 2012 году Новый год по старому календарю встречали 46 процентов, то в 2015-м — уже 30 процентов, а в 2021-м — только 26 процентов», — говорится в материалах исследования.

При праздновании обильным застольям россияне все чаще предпочитают чаепитие. На работе старый Новый год отмечают только три процента опрошенных. Каждый третий (32 процента) хотели бы, чтобы праздник стал официальным выходным днем. Против этого высказались 56 процентов респондентов, отметив, что выходных им и так достаточно.

Россияне до 34 лет чаще выступают за введение дополнительного выходного, но праздновать старый Новый год при этом больше свойственно старшему поколению. Также дополнительный выходной чаще хотели бы себе люди с зарплатой до 50 тысяч рублей, чем те, у кого доход выше 80 тысяч рублей в месяц.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, рассказала какая погода ждет жителей столицы на старый Новый год.