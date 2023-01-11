Стали известны основные статьи расходов россиян в сильные морозы

Основная статья расходов россиян во время сильных морозов приходится на утепление жилья и ремонт автомобилей. Результаты исследования аналитиков маркетплейса услуг YouDo.com есть в распоряжении «Мосленты».

«В начале января спрос в категории "ремонт транспорта" (в том числе "помощь на дороге") вырос на 32 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Чаще всего пользователи ищут тех, кто поможет им с запуском автомобиля, сможет завести машину, даст прикурить транспорту и отогреет авто. В описаниях объявлений пользователи жалуются, что из-за морозов садятся аккумуляторы и просят помочь сдвинуться с места парковки», — сообщается в пресс-релизе.

При этом пользователи сами устанавливают цену, которую готовы оказать за услугу. Стало известно, что средняя стоимость за задание категории «ремонт транспорта» составляет 3486 рублей, а максимальная цена «помощи на дороге» за январь дошла до 15 тысяч рублей за услугу. В среднем за задания в этой подкатегории заказчики готовы платить от 1,5 тысяч до 4 тысяч рублей.

Кроме того, жители страны начали срочно утеплять жилища. Все чаще встречаются объявления с просьбами установить новые окна, обшить двери (обшивки лопаются из-за морозов), провести тепловизионные обследования помещений на предмет утечек тепла и утеплить окна. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на задания категории «ремонт и строительства» вырос на 27 процентов. Средняя стоимость за услуги категории в январе 2023 года составила 26628 рублей.

Ранее россияне раскрыли основные статьи расходов в предстоящем году.