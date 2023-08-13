Ставший жертвой мошенников москвич раскрыл способ спасти свои деньги
Пострадавший от аферистов москвич посоветовал обращаться за кредитной историей.
Совет по спасению своих денег от мошенников раскрыл «Ленте.ру» москвич, пострадавший от действий кибермошенников. Мужчина сообщил, что аферисты взломали его аккаунт на портале «Госуслуги» и взяли микрозайм на 30 тысяч рублей под 365 процентов годовых, использовав его данные.
Оформив кредит на москвича, злоумышленники удалили его аккаунт. Мужчина обратился в бюро кредитных историй, получил выписку оттуда и пошел в полицию. Он также связался с организацией, оформившей микрозайм.
Через несколько дней неправомерность кредита была признана, информация о займе была удалена из кредитной истории пострадавшего. Через две недели на мужчину снова попытались оформить микрозайм, но ни одна из организаций не выдала деньги злоумышленникам.
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