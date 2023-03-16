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07:25, 16 марта 2023
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Жители столичного ЖК пожаловались на нападение стаи бездомных собак на их соседа

Стая бездомных собак напала на жителя охраняемого ЖК на юго-востоке Москвы.

Жители столичного ЖК пожаловались на нападение стаи бездомных собак на их соседа
Фото: Telegram-канал «Рязанка Москва М125».

О жалобах жителей столичного ЖК «Баланс» на Окской улице на нападение обитающей в районе стаи бездомных собак сообщает Telegram-канал «Рязанка Москва М125».

«На территории "Баланса" на Окской бегает стая бездомных собак. И вчера наш сосед отбивал своего питомца от них», — цитирует канал одного из жителей юго-востока столицы. Одна из собак покусала мужчину — к публикации прикреплено фото его раны.

Уточняется, что ЖК охраняемый, но это никак не влияет на ситуацию. Жители попросил префектуру и главу управы разобраться с произошедшим, пока животные не совершили новое нападение.

Ранее рекомендации по выбору идеального района для жизни с собакой и его признаки перечислил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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