Жители столичного ЖК пожаловались на нападение стаи бездомных собак на их соседа
Стая бездомных собак напала на жителя охраняемого ЖК на юго-востоке Москвы.
О жалобах жителей столичного ЖК «Баланс» на Окской улице на нападение обитающей в районе стаи бездомных собак сообщает Telegram-канал «Рязанка Москва М125».
«На территории "Баланса" на Окской бегает стая бездомных собак. И вчера наш сосед отбивал своего питомца от них», — цитирует канал одного из жителей юго-востока столицы. Одна из собак покусала мужчину — к публикации прикреплено фото его раны.
Уточняется, что ЖК охраняемый, но это никак не влияет на ситуацию. Жители попросил префектуру и главу управы разобраться с произошедшим, пока животные не совершили новое нападение.
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