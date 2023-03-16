Жители столичного ЖК пожаловались на нападение стаи бездомных собак на их соседа

Уточняется, что ЖК охраняемый, но это никак не влияет на ситуацию. Жители попросил префектуру и главу управы разобраться с произошедшим, пока животные не совершили новое нападение.

Ранее рекомендации по выбору идеального района для жизни с собакой и его признаки перечислил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.