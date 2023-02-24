11:48, 24 февраля 2023
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Стая куропаток у многоэтажных домов на улице в Москве попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Говорит и показывает Москва»
Очевидцы сняли на видео стаю куропаток, гуляющий на улице в московском районе Некрасовка. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Говорит и показывает Москва».
«По словам орнитологов, появление куропаток свидетельствует о благоприятной экологии. Нашествие этих птиц и раньше фиксировалось в Москве», — рассказали авторы канала.
На кадрах видно семь птиц, которые ходят по снегу у жилых многоэтажных домов в поисках пищи.
Ранее в деревне под Волоколамском рыси вышли к людям и попали на видео. «Пожалуй, пандемия слишком хорошо повлияла на фауну Подмосковья», — пошутили пользователи сети.