Стая куропаток у многоэтажных домов на улице в Москве попала на видео

«По словам орнитологов, появление куропаток свидетельствует о благоприятной экологии. Нашествие этих птиц и раньше фиксировалось в Москве», — рассказали авторы канала.

На кадрах видно семь птиц, которые ходят по снегу у жилых многоэтажных домов в поисках пищи.

Ранее в деревне под Волоколамском рыси вышли к людям и попали на видео. «Пожалуй, пандемия слишком хорошо повлияла на фауну Подмосковья», — пошутили пользователи сети.