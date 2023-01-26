Российские студенты смогут пройти оплачиваемую стажировку в VK

Российские студенты смогут пройти оплачиваемую стажировку по популярным направлениям — от разработки и дизайна до информационной безопасности — в VK, сообщили в пресс-службе компании. Для них также будут проведены тематические развлекательные инициативы. Набор по всей стране был открыт в День студента, 25 января, и продлится до 26 февраля.

В этом году стажировка пройдет в расширенном формате в две волны: весной и летом. Набор открыт и по IT-направлениям, таким как фронтенд- и бэкенд-разработка, тестирование, аналитика и мобильная разработка, и по смежным специальностям: дизайн, маркетинг, управление проектами, информационная безопасность и игровой контент.

Студенты смогут пройти стажировку в командах «ВКонтакте», «Маруси», Почты Mail.ru, VK Видео, VK Play и других проектов. Они будут решать реальные задачи проектов, в том числе тестировать B2C-сервисы, разрабатывать модели компьютерного зрения и навыки для голосового помощника, проводить UX-исследования, придумывать креативные концепции и многое другое.

Лучшие стажеры получат возможность присоединиться к команде VK. Стажировки пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Нижнем Новгороде. Формат и график зависят от проекта: большинство позиций предполагают гибридный формат, на некоторых можно стажироваться удаленно, другие же требуют присутствия в офисе.

Программа продлится пять месяцев — с начала апреля по конец августа — и будет занимать от 20 часов в неделю в учебное время и около 40 часов в неделю в летние месяцы.

В первую очередь стажировка VK ориентирована на студентов старших курсов и недавних выпускников. Чтобы попасть на нее, нужно до 26 февраля подать заявку и пройти отбор.

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