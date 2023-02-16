Между корпусами Третьяковки появится стеклянный мост
Стеклянный мост появится между новым корпусом и историческим зданием Третьяковской галереи, сообщила пресс-служба компании «Единый заказчик в сфере строительства», контролирующая строительчтво.
«Длина пролета пешеходного перехода составит порядка 57 метров. Его ключевая особенность — красивое витражное остекление. Переход будет оборудован современными системами освещения, вентиляции, кондиционирования, отопления и пожаротушения», — говорится в сообщении. В первую очередь по мосту будут перевозить экспонаты, картины, и оборудование музея.
В компании рассказали, что фасад нового здания галереи украсят 34 репродукции картин Ивана Шишкина, Алексея Саврасова, Ивана Крамского, Михаила Врубеля и других известных художников.
Внутри нового корпуса откроются реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры, научный архив и выставочные пространства. Для посетителей новый музейный комплекс Третьяковки откроется в 2024 году.
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