Между корпусами Третьяковки появится стеклянный мост

Стеклянный мост появится между новым корпусом и историческим зданием Третьяковской галереи, сообщила пресс-служба компании «Единый заказчик в сфере строительства», контролирующая строительчтво.

«Длина пролета пешеходного перехода составит порядка 57 метров. Его ключевая особенность — красивое витражное остекление. Переход будет оборудован современными системами освещения, вентиляции, кондиционирования, отопления и пожаротушения», — говорится в сообщении. В первую очередь по мосту будут перевозить экспонаты, картины, и оборудование музея.