Перечислены самые успешные проекты Третьяковки за последние годы

Самые яркие и успешные проекты Государственной Третьяковской галереи за последние годы, когда генеральным директором учреждения была Зельфира Трегулова, перечислены в материале «Мосленты». В четверг, 9 февраля, стало известно о смене руководства Третьяковки — новым гендиректором была назначена руководитель Политехнического музея Елена Проничева.

«Именно при Трегуловой в 2017 году Третьяковская галерея оказалась на восьмом месте мирового рейтинга музейной посещаемости, публикуемого The Art Newspaper каждую весну. Событие сразу стало сенсацией, ведь экспозиция, посвященная русскому художнику, впервые попала в десятку самых посещаемых мировых выставок», — говорится в статье.

Тогда ретроспективу Айвазовского увидели почти 600 тысяч посетителей. По количеству посетителей музея в день (их было около шести тысяч ежедневно) выставка обогнала экспозицию Пабло Пикассо в нью-йоркском Музее современного искусства, принимавшую более 5,8 тысячи посетителей в день.

Весной 2019 года в галерее открылась масштабная выставка знаменитого норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка. Экспозиция вызвала большой интерес публики — ее посетили более 200 тысяч человек.

По словам самой Трегуловой, ни один выставочный проект не получил такого эмоционального отклика, как выставка Михаила Врубеля, открывшаяся в Новой Третьяковке на Крымском мосту осенью 2021 года. Ее посетили более 312 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что на новой должности Елене Проничевой предстоит «сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие Государственной Третьяковской галереи и ее филиалов».