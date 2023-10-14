Раскрыта средняя стоимость посуточной аренды жилья в Москве

Стоимость посуточной аренды жилья в Москве ТАСС раскрыли в пресс-службе «Авито Недвижимости». По их данным съем квартиры в Москве в среднем обходится туристу в 3200 рублей.

Кроме столицы, самыми дорогими городами со сдачей квартир в посуточную аренду стали: Хабаровск — 2600 рублей, Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург — 2500 рублей.

Относительно недорого снять жилье можно в Челябинске — 1850 рублей за сутки и Омске — 1900 рублей, рассказали специалисты.

Ранее были определены районы Москвы с максимально подешевевшим жильем в новостройках.