Определена средняя стоимость аренды квартир в разных округах Москвы

Среднюю стоимость аренды «однушек» без учета элитных объектов в разных округах Москвы определили для «РБК-Недвижимости» аналитики риелторской компании «Инком-Недвижимость».

Так, в Центральном административном округе столицы квартиры в январе стали сдаваться в среднем за 55 тысяч рублей в месяц. Это на 3,5 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение стоимости на 2,3 процента, до 43 тысяч рублей, за год отметили в Западном административном округе. На севере города «однушки» по-прежнему арендуются в среднем за 39,3 тысячи рублей.

За 37,2 тысячи рублей в месяц можно заехать в квартиру на северо-западе, это на 2,6 процента дешевле, чем в прошлом году. Падение цены на 5,2 процента, до 36,3 тысячи рублей, случилось в Юго-Западном административном округе. За 35,4 тысячи рублей можно снять жилье на северо-востоке столицы, а за 34,6 (минус 2,8 процента за год) — на юге.

Самыми дешевыми оказались лоты в Восточном и Юго-Восточном административных округах — 33,7 и 33 тысячи рублей соответственно. В первом цена снизилась за год на 3,7 процента, а во втором замечено максимальное падение — на 5,4 процента.

Ранее была названа цена самых дешевых арендных квартир в Москве.