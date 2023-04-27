Названа средняя стоимость аренды дома в Москве и области

«В прошлом году по стране стоимость аренды падала весь год, за исключением летнего сезона. В этом году цены даже немного перекрыли показатели 2020-2021 годов. Возможно, причиной тому стали ограниченные возможности для отдыха за границей, и люди стали выбирать более экономичный вариант съема дачи на лето», — пояснил генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко.

При этом активнее всего по стране дешевели дома в Кировской области (на 30,3 процента), в Бурятии (на 28,2 процента), Севастополе (на 28,1 процента), Курганской области (на 23,6 процента) и Чечне (на 20,4 процента). Сейчас дом в России в среднем сдается за 32 623 рубля в месяц, что на 10,5 процента больше, чем в январе.

Ранее была названа стоимость аренды жилья на майские праздники в популярных городах.