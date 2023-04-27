Названа стоимость аренды жилья на майские праздники в популярных городах

Стоимость аренды жилья на майские праздники в популярных российских городах назвали аналитики сервиса «Суточно.ру», передает РБК. По их данным, цена за съем квартиры в этом году превышает три тысячи рублей в сутки.

Специалисты отметили, что посуточная аренда жилья в мае этого года стала дороже на 12 процентов, чем за тот же период прошлого года. Так, в Нижнем Новгороде снять квартиру на праздники стало дороже на 16 процентов — в среднем, арендатору придется заплатить пять тысяч рублей в сутки. В Ярославле цены выросли на 13 процентов — в среднем до 4,85 тысячи рублей в сутки. В Москве прирост составил десять процентов — 4,26 тысячи рублей.

В Калининграде снять жилье на майские праздники в этом году можно в среднем за 3,81 тысячу рублей в сутки, в Кисловодске — за 3,62 тысячи рублей, в Волгограде — за 4,40, в Сочи — за 4,08 тысячи рублей, в Екатеринбурге — за 3,32 тысячи рублей, в Геленджике — за 3,62 тысячи рублей в сутки.

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