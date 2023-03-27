Названа средняя стоимость аренды комнаты в столичной коммуналке

Среднюю стоимость аренды комнаты в столичной коммуналке назвали «Мосленте» аналитики сервиса объявлений о недвижимости «Мир квартир». Специалисты определили, что снять такое жилье можно за 16,5 тысячи рублей в месяц.

Так, средняя стоимость комнаты в коммунальной квартире подешевела в Москве с прошлого года почти на пять процентов. Цены на аренду комнат в столице все равно остаются высокими в сравнении с другими городами России.

По словам генерального директора «Мир квартир» Павла Луценко, в Москве второй год подряд падает спрос на такой вид жилья. Арендаторы даже в период экономической нестабильности предпочитают хоть и небольшие, но отдельные квартиры, а не комнаты.

Ранее была названа средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве.