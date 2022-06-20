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Названа стоимость аренды особняка в Москве

Названа стоимость аренды особняка в Москве
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Большом Трехсвятительском переулке в Москве, в старинном особняке, открылось новое заведение — совместный проект успешного ресторатора Никиты Фомкина и режиссера сериала «Чики» Эдуарда Оганесяна. В беседе с «Мослентой» компаньоны назвали стоимость аренды старинного здания.

«Тут все очень дешево. И все под впечатлением, когда узнают, какая тут аренда. Одна-две тысячи рублей за квадратный метр», — рассказал Фомкин. Ресторатор отметил, что можно было бы легко заработать, сдавая арендованные помещения в два-три раза дороже, — место интересное и наверняка пользовалось бы хорошим спросом. Однако у творческих людей били на здание совсем другие планы.

В здании 11 пространств, среди которых паста-бар, хинкальная, кофейня, кабинет психологической помощи, магазин одежды, магазин пластинок и не только. Часть из них уже открыта, часть — заработает в ближайшее время.

Ранее стала известна стоимость знаменитого дома архитектора Мельникова.

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