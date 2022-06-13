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Стала известна стоимость знаменитого дома архитектора Мельникова

Стала известна стоимость знаменитого дома архитектора Мельникова
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

«Мосленте» стала известна стоимость знаменитого дома архитектора Мельникова.

Московские власти выдали Мельникову землю бесплатно под экспериментальное сооружение — жилье будущего.

«Дом был освобожден от ренты и налогов. Но строился он на деньги Константина Степановича. Первыми инвестициями, позволившим стройке начаться, были гонорары за Бахметьевский и Новорязанский гаражи, которыми он занимался в 1926-1927 годах», — сказал директор музея Константина и Виктора Мельниковых, Павел Кузнецов.

Сообщается, что первоначальная смета на дом составляла 22,5 тысяч рублей, а денег было — 10 тысяч.

«В нынешней ситуации вопрос решился бы через ипотеку, но тогда это было практически невозможно. Фактически Мельников получил ее после того, как стройка была закончена. Финансовую дыру ему закрыли - выдали кредит, ссуду под процент. И эту постфактум выданную ипотеку он выплачивал до 1947 года. Деньги вносил поквартально», — уточнил Кузнецов.

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