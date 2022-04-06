Стоимость аренды жилья в Москве стала ниже платежей по ипотеке

Стоимость аренды жилья в Москве в апреле стала ниже платежей по ипотеке, рассказали изданию Forbes эксперты сайта по продажи недвижимости «Циан».

В столице ипотека в среднем на 112 тысяч рублей дороже аренды. При этом еще несколько недель назад разница была на уровне 43 тысяч рублей. В прошлом году разница между арендной платой и ипотечными платежами составляла 24 тысячи рублей, пишет издание.

По данным «Циан», сегодня в среднем по стране аренда составляет всего 33 процента от среднего платежа по ипотеке. Платежи по ипотечным кредитам за месяц выросли на 73 процента.

Аналитики считают, что такие изменения на рынке обусловлены не только подорожанием кредитов после повышения ключевой ставки, но и ростом предложения аренды жилья. За последний месяц оно увеличилось на 42 процента, а количество ежедневно публикуемых новых объявлений выросло в четыре раза.

Ранее риелтор заявила, что снижение цен на квартиры в Москве возможно при условии, что ипотечные ставки останутся на уровне 20 процентов и выше.