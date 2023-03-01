Стала известна стоимость продажи бизнеса популярного бренда косметики в России

Стоимость продажи бизнеса популярного французского бренда косметики L'Occitane в России называет известна «РБК». Как чтало известно, сделка прошла в июне прошлого года.

«По данным промежуточной отчетности компании за первое полугодие 2023 финансового года (закончится 31 марта), справедливая стоимость L'Occitane Russia на 3 июня 2022 года составляла 44,5 миллиона евро (или 2,9 миллиарда рублей по курсу Центробанка на эту дату). Согласно договоренности сторон, российские бенефициары компании должны будут выплачивать эти средства утвержденными траншами в течение четырех лет начиная с 2025 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что переданные российским топ-менеджерам акции находятся в залоге у L'Occitane International (структура L'Occitane Group). Компания ежегодно в течение пяти лет начиная с 3 июня 2025 года имеет право провести обратный выкуп акций. Цена исполнения call-опциона будет основываться на справедливой стоимости бизнеса российского предприятия, а определит ее независимая экспертиза.

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