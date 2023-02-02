Стала известна средняя стоимость букета ко Дню всех влюбленных в Москве

Среднюю стоимость букета цветов ко Дню всех влюбленных в Москве назвала агентству новостей «Москва» президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. Стало известно, что букет роз обойдется горожанину в 1,3-1,5 тысячи рублей.

«Стоимость обычной розы порядка 200 рублей. Букет из пяти роз будет стоить одну тысячу. Если речь идет о букете, который аранжирован добавкой зелени, каких-то аксессуаров и красивой упаковкой, то это будет до 1,5 тысячи рублей. Наши мужчины не сильно оригинальны в своих желаниях. В основном они стараются дарить розы», — объяснила она.

В этом году заметно выросли цены на хризантемы из-за сокращения их количества на рынке, добавила флорист. На 14 февраля Сафронова рекомендует покупать букет ярких весенних цветов, например тюльпанов.

Ранее любимые запахи советских москвичей назвала парфюмерный искусствовед, критик, популярный лектор и автор обучающих программ в области парфюмерии Элина Арсеньева. По ее словам, популярностью у горожан пользовались пряные, теплые, ванильные запахи.