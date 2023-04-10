Названа стоимость самого дешевого жилья в Новой Москве недалеко от МКАД. Как сообщили «Известиям» аналитики компании VSN Realty, цена таких лотов превысила пять миллионов рублей.

По имеющейся информации, студию площадью 19,9 квадратного метра можно приобрести за 5,5 миллиона рублей, лот большей площадью — 22,5 квадратного метра — за 6,28 миллиона рублей. Помещение в 23 квадратных метра без отделки продается за 6,2 миллиона рублей.

Генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова отметила, что во всех перечисленных случаях от объекта до ближайшего метро можно дойти пешком за 15-20 минут, а добраться до цента столицы на метро — за полчаса.

Ранее стало известно о существенном росте стоимости жилья у новых станций БКЛ.