Стало известно о существенном росте стоимости жилья у новых станций БКЛ

О существенном росте стоимости жилья у новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро журналистам сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на пресс-конференции в ТАСС, сообщает агентство новостей «Москва».

По его словам, стоимость квартир после открытия станций выросла от 15 до 25 процентов. Кроме того, до 40 процентов выросла выручка торговых точек, расположенных у станций БКЛ. Ликсутов подчеркнул, что развитие магистральной инфраструктуры в городе всегда оказывает заметный экономический эффект.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин назвал самые популярные станции нового участка БКЛ. Это «Текстильщики», «Сокольники» и «Каширская».