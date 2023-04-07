15:29, 07 апреля 2023
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Стало известно о существенном росте стоимости жилья у новых станций БКЛ
Заммэра Москвы Ликсутов: жилье у станций БКЛ подорожало от 15 до 25 процентов.
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»
О существенном росте стоимости жилья у новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро журналистам сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на пресс-конференции в ТАСС, сообщает агентство новостей «Москва».
По его словам, стоимость квартир после открытия станций выросла от 15 до 25 процентов. Кроме того, до 40 процентов выросла выручка торговых точек, расположенных у станций БКЛ. Ликсутов подчеркнул, что развитие магистральной инфраструктуры в городе всегда оказывает заметный экономический эффект.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин назвал самые популярные станции нового участка БКЛ. Это «Текстильщики», «Сокольники» и «Каширская».