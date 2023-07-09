Названа стоимость самой дешевой квартиры в столичной новостройке

Стоимость самой дешевой квартиры в столичной новостройке «Известиям» назвали аналитики агентства недвижимости DOLGOV PRO. По словам экспертов, такое жилье можно купить в границах МКАД за 5,4 миллиона рублей.

Площадь квартиры составляет 23 квадратных метра, а расположена она в новом многоэтажном доме на юго-востоке Москвы в районе Люблино.

Специалисты отметили, что сейчас в городе продается много студий от 5,4 до 6,4 миллиона рублей. Минимальная стоимость квадратного метра жилья при этом держится на уровне 162 тысячи рублей.

Ранее были названы районы Москвы с самым дешевым жильем в аренду.