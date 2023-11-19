00:44, 19 ноября 2023
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Раскрыта стоимость дома под ключ в деревне в центральной России
Стоимость дома под ключ в центральной России составила от шести миллионов рублей.
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»
Стоимость деревенского дома под ключ в центральной России составила от шести миллионов рублей. Об этом рассказала «Мосленте» автор проекта «Село оно мое» Надежда Артес.
«Можно взять капитальный дом — такой, что ты просто зашла и сумочку поставила. Все. Делать ничего не надо. Но тут и деньги другие. Такие дома стоят от 6 до 10 миллионов рублей, а там — до бесконечности», — пояснила Артес.
Героиня интервью упомянула и о других тратах. На базовое содержание дома будет уходить около 200 тысяч рублей в год, небольшие пристройки обойдутся минимум в 150 тысяч рублей.
Ранее была раскрыта стоимость самого дорогого частного дома на продажу в России.