Раскрыта стоимость дома под ключ в деревне в центральной России

Стоимость деревенского дома под ключ в центральной России составила от шести миллионов рублей. Об этом рассказала «Мосленте» автор проекта «Село оно мое» Надежда Артес.

«Можно взять капитальный дом — такой, что ты просто зашла и сумочку поставила. Все. Делать ничего не надо. Но тут и деньги другие. Такие дома стоят от 6 до 10 миллионов рублей, а там — до бесконечности», — пояснила Артес.

Героиня интервью упомянула и о других тратах. На базовое содержание дома будет уходить около 200 тысяч рублей в год, небольшие пристройки обойдутся минимум в 150 тысяч рублей.

Ранее была раскрыта стоимость самого дорогого частного дома на продажу в России.