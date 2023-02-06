Раскрыта стоимость самого дорогого дома для аренды в Подмосковье

Стоимость самого дорогого дома для аренды в Подмосковье составляет 6,8 миллиона рублей в месяц. Цену за съем элитной недвижимости раскрыли эксперты компании Zavidov Realty, результаты исследования публикует «Лента.ру».

За указанную сумму предлагается снять дом площадью 1,3 тысячи квадратных метров на участке в 50 соток в элитном поселке Жуковка 21. Всего на рынке элитной недвижимости представлено более трех с половиной тысяч лотов. С августа 2022 года по январь 2023 года количество предложений в этом сегменте выросло на 11,57 процента, однако не во всех категориях. Предложение по домам с арендой от миллиона рублей в месяц сократилось на 9,54 процента, а от двух миллионов рублей в месяц — на 20,57 процента.

«Рынок элитной загородной аренды очень невелик на общем фоне, поэтому статистически подвержен влиянию небольшого количества участников. Кроме того, владельцы и потенциальные арендаторы такой недвижимости имеют больше возможностей уехать за границу, чем среднестатистический гражданин», — рассказал основатель компании Zavidov Realty Юрий Завидов. Он отметил, что в связи с этим собственники элитных объектов стали активно продавать свою недвижимость. Кроме того, эксперты считают, что в 2023 году роста спроса на аренду дорогих домов не ожидается.

Ранее специалисты назвали города Подмосковья с максимальным ростом цен на жилье. В тройке лидеров оказались Сергиев Посад, Лыткарино и Ногинск.